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Ayvalık’ta jandarma bir uyuşturucu çetesini çökertti

02.02.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Ayvalık’ta jandarma bir uyuşturucu çetesini çökertti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imal edilen bir evde yaklaşık 5 kilogram uyuşturucu ile 3 zanlıyı kıskıvrak ele geçirdi.Alınan bilgiye göre, jandarma ve JASAT ekipleri, Altınova Mahallesi iskele mevkiinde kiraladıkları çiftlik evini uyuşturucu madde imalathanesine çevirerek uyuşturucu madde imal ettikleri, kimyasal maddeler kullanarak kenevir tohumları üzerinde çalışmalar yaptıkları tespit edilen B.L.B., M.Ş.Ö.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imal edilen bir evde yaklaşık 5 kilogram uyuşturucu ile 3 zanlıyı kıskıvrak ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ve JASAT ekipleri, Altınova Mahallesi iskele mevkiinde kiraladıkları çiftlik evini uyuşturucu madde imalathanesine çevirerek uyuşturucu madde imal ettikleri, kimyasal maddeler kullanarak kenevir tohumları üzerinde çalışmalar yaptıkları tespit edilen B.L.B., M.Ş.Ö. ve B.K. isimli şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bir aylık takibin ardından gerçekleştirdikleri operasyonda ekipler 4 kilo 800 gram skunk, 4 adet genetik disk markalı uyuşturucu tohumu, likit uyuşturucu yapmak için kullanılan aparat ve 6 adet çakmak gazı, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla hazırlanan özel alanda havalandırma, ışıklandırma ve özel yalıtım malzemeleri ile çok miktarda kimyasal gübre, toprak ile 15 adet çeşitli boy ve özelliklerde bıçak ele geçirdi. Yakalan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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