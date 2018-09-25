HABER

Ayvalık'ta jeotermal suya ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 2 yıl önce başlatılan jeotermal su, sondaj çalışmaları olumlu sonuçlandı.  Ayvalık’ta 4 yıl önce jeotermal su arama izni alan Varmak İnşaat Madencilik Enerji Tur.

Ayvalık'ta jeotermal suya ulaşıldı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 2 yıl önce başlatılan jeotermal su, sondaj çalışmaları olumlu sonuçlandı.
Ayvalık’ta 4 yıl önce jeotermal su arama izni alan Varmak İnşaat Madencilik Enerji Tur. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından Ayvalık-İzmir asfaltı Belediye Köpek Barınağı karşısında 2 yıl önce başlatılan sondaj çalışmaları tamamlandı. Sondajda 852 metrede, sıcaklığı 50 dereceye ulaşan termal su bulundu. Kuzey Ege’nin jeotermal kaynakları ve sağlık turizminin bölgenin son yıllardaki değerleri olduğunu söyleyen Varmak şirketi sahibi Zafer Varlı yaptığı açıklamada, çalışmaların yaklaşık 2 milyon TL maliyetle yürütüldüğünü belirtti.
Yaklaşık 90 noktada yürütülen çalışmalar neticesinde, Cunda Adası ve Cennet Tepesi mevkilerinde olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Varlı, "İlk etapta Köpek Çiftliği yanında kuyu açma çalışmasına başladık. Cunda’da yerleşik alanı ruhsat koordinatlarımız dışında tuttuk. Ayvalık’ı termal su ile buluşturduk. Kuyunun açılmasının ardından çıkarılan termal su, sağlık turizmini ciddi anlamda tetikleyecek bir basamaktır. Burhaniye ve Gömeç kadar Ayvalık’ta sağlık turizmine uygun. Bu bölgenin suları verimli. Ayvalık’a sağlık turizmini sokmak istiyoruz. Bölgemizde sadece deniz ve kum turizminin yıl 12 aya bölündüğünde yüzde 8 ile 10 civarıdır. Ama termal otellerde bu oran en düşük olarak yüzde 70’lerde. Bölgemizin yükselen değeri ise sağlık turizmidir. Ayvalık'ın marka değerleri olan tarihi dokusu, adaları, yüksek oksijen oranı, zeytini ve zeytinyağını termal su ve buna dayalı sağlık turizmi ile taçlandırmak istedik. Bölgemize ve Ayvalık’a hayırlı olsun. Bu değeri Ayvalık değerlerine saygılı, kurumsal yapılarla yatırıma dönüştürmek hedefindeyiz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta jeotermal suya ulaşıldıAyvalık'ta jeotermal suya ulaşıldı

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Üniversite mezunlarını bir araya getiren MasterGames Turnuvası devam ediyorÜniversite mezunlarını bir araya getiren MasterGames Turnuvası devam ediyor
Uzay ve havacılık tutkunlarından, GUHEM maketine yoğun ilgiUzay ve havacılık tutkunlarından, GUHEM maketine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.