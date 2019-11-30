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‘Ayvalık'ta 'Kara Cuma'ya karşı, 'Yeşil Cuma'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 13:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, iklim aktivistleri, dünya çapında süren ‘Kara Cuma’ya alternatif olarak, tüketim çılgınlığının önüne geçmek için ‘Yeşil Cuma’ etkinliği düzenledi.

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, iklim aktivistleri, dünya çapında süren ‘Kara Cuma’ya alternatif olarak, tüketim çılgınlığının önüne geçmek için ‘Yeşil Cuma’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kitap ve oyuncak takası yapılırken, ‘Daha az tüket. Değerlendir tamir et, takas et’ ana teması vurgulandı.
Dünya genelinde başlayan ve Türkiye'de ‘Kara Cuma/Black Friday’ adı altında indirimli ürünlerin satışının düzenlediği günler sürerken, tüketime karşı olan gruplar tarafından da alternatif girişimler başladı. Tüketim kültürünün çevreyi olumsuz etkilediğini ve tüketim alışkanlıklarının bu şekilde artmasının çevreyi de tüketeceğini savunan aktivistler Ayvalık’ta 'Yeşil Cuma' etkinliği düzenledi.
Ege Edman (14) ve arkadaşları tarafından Ayvalık’ta organize edilen ‘Yeşil Cuma’ etkinliğinde kitap ve oyuncak takası yapıldı.Kurulan semt pazarı alanında oluşturulan stantlarda, okudukları kitapları ve bir zamanlar kullandıkları oyuncakları yeni sahipleriyle buluşturan iklim aktivisti çocuk ve gençler, iklim için gereksiz tüketimin durdurulması gerektiğine dikkat çekti.
Düzenledikleri ‘Yeşil Cuma’ etkinliğiyle ilgili bilgi veren Ege Edman, “Sadece indirimde olduğu için para verip gereksiz eşyaları almaktansa, para vermeden ve karbon ayak izimizi azaltmak için eşya takası yapıyoruz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte yaklaşık 10 kişi olarak düzenledik etkinliği. Biz bugün 'Kara Cuma' değil, 'Yeşil Cuma' diyoruz. Ne kadar çok tüketirsek geleceğimizden o kadar çok gidiyor. O yüzden az tüketelim takas edelim diyoruz” dedi.

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