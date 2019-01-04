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Ayvalık’ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken botları alabora olan ve kayalıklara sığınan 44 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvalık’ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken botları alabora olan ve kayalıklara sığınan 44 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler arasındaki hamile bir kadınla, küçük bir çocuk hastanede bir süre müşahade altında tutuldu.
Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Sahil mevkiinden gece yarısında şişme botla Midilli’ye gitmek isteyen 44 kaçak göçmenin şiddetli fırtına nedeniyle botları alabora oldu. Güney Afrika, Senegal, Kongo, Filistin ve Mali uyruklu oldukları öğrenilen 44 kaçak göçmen, denizde bir süre yüzerek, Altınova Mahallesi Uzungöl mevkiindeki mendireğe sığındı. Devlet Liman İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan mendirek kayalıklarında yaklaşık 2 saat kalan kaçak göçmenlerin çağrılarını duyan balıkçı Tamer Kalkan'ın ihbarıyla ekipler harekete geçti.
Kayalıklarda mahsur kalan 44 kaçak göçmen için Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı İskele Jandarma Karakolu ekiplerinin yanı sıra; Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na bağlı; TCSG-8, TCSG-905 ve TCSG-18 botları ile Sahil Güvenlik DEGAK-06 dalış personeli, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaranlar ile 112 Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli Nurettin Çelikçi ve kardeşi Fatih Çelikçi, bellerine bağlanan halat ile sahilden denizi geçip kayalıklara ulaştı. Grup arasında bulunan bir çocuk ile kadınları sırtlarına alıp sahile taşıdılar. Ardından ekiplere ait şişme bot, kayalıklarda mahsur kalan kaçakları 6'şarlı gruplar halinde sahile taşıdı. Kurtarılan kaçaklara, ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürülen kaçak göçmenler arasındaki hamile bir kadınla, küçük bir çocuk hastanede bir süre müşahade altında tutuldu. Can kaybının olmadığı olayın ardından hastanede tedavileri yapılan 44 kaçak göçmen daha sonra Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.
Sahil Güvenlik ekiplerinin yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yaptığı kaçak göçmenler için yasal işlemler başlatıldı.

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Ayvalık’ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldıAyvalık’ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldıAyvalık’ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldıAyvalık’ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı

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