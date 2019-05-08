Ayvalık’ta ’Kesin Korunacak Hassas Alan’ memnuniyetle karşılandı

Türkiye’nin gizli cennetlerinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Badavut bölgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edilmesi Ayvalık’ta memnuniyete karşılandı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükcıvgın, "Tabii ki endemik bitkilerin hem Ayvalık’ın tarihinin ve doğasının hem de orada bulunan madenlerin geleceğe aktarılması açısından olumlu olarak karşılıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Badavut mevkisindeki 1. ve 3. derece doğal sit alanı kapsamına giren alanın harita ve koordinatları yer aldı. Alınan kararı değerlendiren Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükcıvgın, "Değişik yorumlar var bununla ilgili Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen bölge çok küçük bir bölge. Tabii ki endemik bitkilerin hem Ayvalık’ın tarihinin ve doğasının hem de orada bulunan madenlerin geleceğe aktarılması açısından olumlu olarak karşılıyoruz” dedi.

Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarının da bir parçası olan Badavut bölgesi özellikle turizm sezonun yoğun olduğu yaz aylarında yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı olmasıyla tanınıyor.

Ayvalık’ın gizli cennetlerinden biri olan Badavut, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak biliniyor.