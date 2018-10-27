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Ayvalık'ta klasik otomobillerin Cumhuriyet Rallisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Klasik Otomobiller Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Rallisi başladı.

Ayvalık'ta klasik otomobillerin Cumhuriyet Rallisi başladı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Klasik Otomobiller Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Rallisi başladı. Ralli, Pazar günü Bergama etabıyla sona erecek.
Ayvalık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında merkezi İstanbul’da olan Klasik Otomobilciler Kulübü tarafından düzenlenen ve 1951-1981 model 63 otomobilin katıldığı Cumhuriyet Rallisi, Sarımsaklı Plaj'ından start aldı. Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer’in startını verdiği ralli, 350 kilometrelik bir parkurda 14 özel etaptan oluşuyor. Ralli sonunda yarışmayı birinci olarak bitirecek pilot Türkiye şampiyonu olacak. İlk etabı Ören-Akçay arasında belirlenen parkurda gerçekleşen yarış, pazar günü Bergama etabıyla sona erecek.
Klasik Otomobiller Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 95'inci Yıldönümü nedeniyle düzenledikleri ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen klasik otomobillerle gerçekleştirdikleri organizasyona katılımın yoğun olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta klasik otomobillerin Cumhuriyet Rallisi başladıAyvalık'ta klasik otomobillerin Cumhuriyet Rallisi başladıAyvalık'ta klasik otomobillerin Cumhuriyet Rallisi başladıAyvalık'ta klasik otomobillerin Cumhuriyet Rallisi başladı

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