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Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2019 20:20 | Son Güncelleme

Organizasyonu Kerki Solfej tarafından gerçekleştirilen Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat’ın yeni durağı Ege’nin gözde tatil beldesi Ayvalık oldu.Ayvalık Belediyesi’ne ait amfi tiyatroda seyircisiyle buluşan Sevdalım Hayat, izleyicisinden bir kez daha tam not almayı başardı.

Organizasyonu Kerki Solfej tarafından gerçekleştirilen Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat’ın yeni durağı Ege’nin gözde tatil beldesi Ayvalık oldu.
Ayvalık Belediyesi’ne ait amfi tiyatroda seyircisiyle buluşan Sevdalım Hayat, izleyicisinden bir kez daha tam not almayı başardı. Livaneli hayranları saatler öncesinden etkinliğin gerçekleştirileceği konser alanının kapısında uzun kuyruklar oluştururken, bazı sevenleri beklerken ünlü sanatçının şarkılarını söyleyerek adeta muhteşem konsere hazırlık yaptı.
Bugüne dek yaptığı film müzikleri ve dillere pelesenk olmuş şarkılarının hikayelerini Livaneli, Senfoni Orkestrası eşliğinde anlatan sanatçı, zaman zaman yüzlerde tebessüm olup zaman zaman sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.
Kariyerinin ve hayatının en önemli günlerini sürgün yıllarında yaşadığını ve hayatındaki dönüm noktalarının da bu dönemlere denk geldiğini dile getiren Livaneli, ’’Bu aslıda bir konser değil, benim hayatımdan kesitler içeren bir hikaye. Bu hikayede özgürlüğe de önemli bir parantez açmak istiyorum. Özgürlük dünyadaki en kıymetli şey. Bunu asla unutmayın arkadaşlar’’ diyerek ’’Ey Özgürlük’’ şarkısını seslendirdi.
Sanatçı, Karlı Kayın Ormanı, Leylim Ley, Kardeşin Duymaz. Memikoğlan ve Yiğidim Aslanım gibi dillere pilesenk olan şarkılarını seyircisiyle hep bir ağızdan seslendirerek seyirlik bir performansa imza attı. Finalde hayranlarını sahne önüne davet eden Zülfü Livaneli, konserini alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı.

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi

Ayvalık’ta “Livaneli” sevgisi
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