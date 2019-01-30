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Ayvalık’ta MEB 2023 vizyon çalıştayı gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; MEB 2023 Ayvalık Vizyon Çalıştayı Cunda Uygulama Oteli toplantı salonunda yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzun çalışmalar sonucu belirlenen 2023 Vizyon Hedefleri kapsamında Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya Ayvalık’taki Resmi/Özel Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin oluşturduğu 50 kişilik bir ekip katıldı.Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Milli Eğitim Bakanlığının 21.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; MEB 2023 Ayvalık Vizyon Çalıştayı Cunda Uygulama Oteli toplantı salonunda yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzun çalışmalar sonucu belirlenen 2023 Vizyon Hedefleri kapsamında Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya Ayvalık’taki Resmi/Özel Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin oluşturduğu 50 kişilik bir ekip katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Milli Eğitim Bakanlığının 21. yüzyıl hedeflerine değindi.
2023 Eğitim Vizyonunun temel felsefesi olan eğitimin ana ögesi ve baş öznesi olan insana vurgu yapan Bahadır, "Eğitim bireyin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabildiği sürece anlamlı olur. Ele aldığımız tüm projeleri çocuklarımızın daha müreffeh bir hayat standardına ulaşması için gerçekleştirmek en önemli vazifemizdir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un da vurguladığı gibi, 2023 Eğitim Vizyonunun temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. Burada yapılacak çalışma, bakanlığımızın ülke genelinde belirlediği vizyon hedeflerine sahadan veri toplamak ve gelişimini sağlamak açısından önemlidir. Eğitimde güçlü hedeflere ulaşmanın en büyük adımı planlı ve sistemli hareket etmekten geçer. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak ortak fikirler aynı zamanda bizim Ayvalık için yol haritamız olacaktır. Herbirinize çalışmalara sunduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Ekibinden Özge Tahta’nın 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından gruplar çalışmalarını sürdürdü.
Çalışma sonucunda grupların tamamladığı raporlar sunularak, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu raporu oluşturuldu. Katılımcılara belge verilmesinin ardından çalıştay tamamlandı.

Ayvalık’ta MEB 2023 vizyon çalıştayı gerçekleştirildi

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