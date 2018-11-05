Ayvalık'ta metruk bina yangında küle döndü

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, altında dükkanlar bulunan metruk bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde, alt katında yufka ve balıkçı dükkanı bulunan metruk binada meydana geldi. Binadan alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne ait 4 araç ve 11 personel ile müdahale edilen yangın güçlükle söndürüldü. Yangının çevrede bulunan diğer ev ve iş yerlerine sıçramaması olası faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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