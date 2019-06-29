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Ayvalık'ta motoru arızalanan bottaki 27 kaçak kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıkları lastik botun motoru arızalanınca denizde mahsur kalan 27 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık'ta motoru arızalanan bottaki 27 kaçak kurtarıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıkları lastik botun motoru arızalanınca denizde mahsur kalan 27 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahili açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun motoru arıza yaptı. Botun sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, 12'si Kuveyt, 12'si Somali, 2'si Erite ve 1'i Filistin uyruklu 27 kaçak göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 10'u çocuk, 11'i kadın ve 6'si erkek olan kaçak göçmenlerin işlemleri Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta motoru arızalanan bottaki 27 kaçak kurtarıldı

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