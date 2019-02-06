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Ayvalık’ta mülteci ve organizatörler jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 19 mülteci ve 2 organizatör jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre jandarma, Altınova Mahallesi iskele mevkiinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine alarma geçti.

Ayvalık’ta mülteci ve organizatörler jandarmadan kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 19 mülteci ve 2 organizatör jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre jandarma, Altınova Mahallesi iskele mevkiinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine alarma geçti. Görevlendirilen devriyeler ve sivil unsurlar tarafından yapılan takipte S.S. ve K.A. isimli iki organizatör ile 17 Afganistan uyruklu ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden S.S.’nin "dolandırıcılık" suçundan arandığı tespit edildi.
Olayla ilgili olarak S.S. ve K.A. isimli organizatörler gözaltına alınırken, organizatörler ve mülteciler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta mülteci ve organizatörler jandarmadan kaçamadı

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