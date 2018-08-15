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Ayvalık’ta orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Çataltepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

Ayvalık’ta orman yangını (1)

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Çataltepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Alevlere, 2 helikopter ve 10 arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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