Ayvalık’ta orman yangını (1)

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Çataltepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Alevlere, 2 helikopter ve 10 arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

