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Ayvalık’ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 19:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ayvalık ilçesinin Üçkabağaç kırsal Mahallesi sınırları içerisinde, yöre halkının ’Mezarlık arkası’ diye isimlendirdiği makilik alanda yangın çıktı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ayvalık ilçesinin Üçkabağaç kırsal Mahallesi sınırları içerisinde, yöre halkının ’Mezarlık arkası’ diye isimlendirdiği makilik alanda yangın çıktı. Vatandaşların
yangını haber vermesinin ardından olay yerine gelen Edremit Orman İsletmesi Ayvalık Şefliği bünyesindeki 1 helikopter, 3 arasöz ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 1 su tankeriyle rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 zeytin ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

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