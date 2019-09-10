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Ayvalık’ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2 yıl önce Cennet Koyu’nda çıkan büyük yangının hemen yakınındaki Hakkı Bey Yarımadası’nda yine yangın çıktı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2 yıl önce Cennet Koyu’nda çıkan büyük yangının hemen yakınındaki Hakkı Bey Yarımadası’nda yine yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürülen yangında yaklaşık 200 çam ağacı zarar gördü.
Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası’nda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopteri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 5, Ayvalık Orman İşletme Şefliği bünyesindeki 4 arazöz ve Ayvalık Belediyesine ait 4 su tankeri ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik mücadelenin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 5 -6 dönümlük alandaki 200 kızılçam ağacı zarar gördü.
Çevredeki bir otelin işletmecisi olan Hakkı Toka, yangının etkili olduğu alanın eski bir karaca üretim çiftliği olduğunu söyleyerek, “Bu bölge yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midili Adası’na gitmek isteyen göçmenlerin geçiş noktasıdır. Muhtemelen göçmenlerin içtikleri yanar haldeki bir sigarayı söndürmeden atmaları sonucunda bu yangın çıkmış olabilir. Bu bölge aynı zamanda geçtiğimiz yıl yanan Şeytan Sofrası eteklerindeki Cennet Koyu’nun da çok yakınındadır. Yetkililerin bu bölgede biraz daha sıkı denetimlerini arttırması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.
Yangının 2017 yılında Şeytan Sofrası eteklerinde çıkan büyük yangında kül olan ağaçların yerine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile ünlü sanatçı Haluk Levent’in de katıldığı törenle fidan dikilen bölgeye çok yakın olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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