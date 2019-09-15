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Ayvalık’ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Sofrası yolu üzerinde Muratreis mevkiinde yangın çıktı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Sofrası yolu üzerinde Muratreis mevkiinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre arıcıların kovanlardaki balı alabilmek için kovanlara tütsüleme yaptıkları sırada kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edilen yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Ayvalık Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çok kısa sürede yangın mahalline ulaşıp müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 çam ağacı zarar gördü.
Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangınla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını

Ayvalık’ta orman yangını
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