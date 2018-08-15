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Ayvalık’ta orman yangını (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Çataltepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan yandı.

Ayvalık’ta orman yangını (2)- Yeniden

Tuncel YILMAZ-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Çataltepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan yandı.
Yangın saat 11.30 sıralarında Ayvalık sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal parkı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki Pateriça koyundaki Çataltepe mevkiinde başladı. Deniz kıyısından başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ile Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler müdahale etti. Burhaniye, Gömeç, Altınova’dan gelen 4 su tankerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğin’den 2 adet, Orman İşletme Şefliği bünyesinden 5 adet olmak üzere toplam 7 arazözle yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer hemen olay yerine giderek çalışmaları yerinde denetledi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yangının kontrol altına alındığını belirtti. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, deniz kenarında çıkan yangının bir piknikçinin iyi söndürmediği mangal ya da sigara izmaritinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Ayvalık’ta orman yangını (2)- YenidenAyvalık’ta orman yangını (2)- YenidenAyvalık’ta orman yangını (2)- YenidenAyvalık’ta orman yangını (2)- Yeniden

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