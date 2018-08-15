Ayvalık’ta orman yangını (2)- Yeniden

Tuncel YILMAZ-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Çataltepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan yandı.
Yangın saat 11.30 sıralarında Ayvalık sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal parkı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki Pateriça koyundaki Çataltepe mevkiinde başladı. Deniz kıyısından başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ile Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler müdahale etti. Burhaniye, Gömeç, Altınova’dan gelen 4 su tankerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğin’den 2 adet, Orman İşletme Şefliği bünyesinden 5 adet olmak üzere toplam 7 arazözle yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer hemen olay yerine giderek çalışmaları yerinde denetledi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yangının kontrol altına alındığını belirtti. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, deniz kenarında çıkan yangının bir piknikçinin iyi söndürmediği mangal ya da sigara izmaritinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın
PKK 6 yılda 52 Kürt siyasetçiyi katletti!
İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok
MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum