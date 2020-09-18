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Ayvalık’ta ormanlık alanda örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinin Bağyüzü mahallesinde fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinin Bağyüzü mahallesinde fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Yangın ihbarı sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Örtü yangını şeklinde başlayan yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı. 10 dönüm arazi zarar gördü.

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