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Ayvalık'ta otel ve iş yerinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde çıkan iki ayrı yangında otel ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Ayvalık'ta otel ve iş yerinde yangın

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde çıkan iki ayrı yangında otel ve iş yerinde hasar meydana geldi.
Ayvalık'taki ilk olay, Hayrettin Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Otelin çatısında saat 10.10'da yangın çıktı. Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği tarafından bacadan kaynaklandığı belirtilen yangına, 2 araç ve 6 personelle müdahale edildi. Havanın rüzgârlı olması ve otelin yerleşim alanı içinde bulunması nedeniyle yangın paniğe yol açtı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülen yangın, otelin çatısında hasara neden oldu.
İlçedeki ikinci olay, Ali Çetinkaya Mahallesi 15 Eylül Caddesi üzerinde bulunan dürümcüde saat 11.15'te meydana geldi. Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği'nin, 5 araç ve 14 personel ile müdahale ettiği yangın, bir saatte söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

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Ayvalık'ta otel ve iş yerinde yangınAyvalık'ta otel ve iş yerinde yangınAyvalık'ta otel ve iş yerinde yangınAyvalık'ta otel ve iş yerinde yangın

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