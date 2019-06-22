HABER

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 42 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.Badavut Tekev mevkiinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda polis ekiplerinin de iştirakiyle yapılan arazi taramasında, üstleri kapalı iki kamyonet ile ilçeye girdikleri belirlenen 42 Afganistan uyruklu mülteci kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 42 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.
Badavut Tekev mevkiinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda polis ekiplerinin de iştirakiyle yapılan arazi taramasında, üstleri kapalı iki kamyonet ile ilçeye girdikleri belirlenen 42 Afganistan uyruklu mülteci kıskıvrak yakalandı. Deniz kıyısına çok yakın bir noktada ormanlık arazide yakalanan 8’i kadın, 28’i çocuk olmak üzere 42 göçmen ile birlikte şişme bot, bot motoru, pompa, benzin ve çok sayıda can yeleği de ele geçirildi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler; 42 göçmeni yardım ve yataklık eden organizatörlerin de peşine düştü. Yakalanan mültecilerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Ayvalık’ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.