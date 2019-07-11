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Ayvalık’ta polisten uyuşturucu hap operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otobüste arama yapan polis ekipleri, 836 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Amirliği’ne bağlı ekipler, İzmir’den, Balıkesir’e otobüsle uyuşturucu hap getirileceği istihbaratını aldı.

Ayvalık’ta polisten uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otobüste arama yapan polis ekipleri, 836 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Amirliği’ne bağlı ekipler, İzmir’den, Balıkesir’e otobüsle uyuşturucu hap getirileceği istihbaratını aldı. Ayvalık’ın Altınova Mahallesi uygulama noktasında, otobüsü durduran polis, M.Y. adlı şüpheliyi ve çantasında sakladığı 836 adet uyuşturucu hapla yakaladı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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