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Ayvalık’ta sahte rakıdan 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 14:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahte rakıdan iki kişi hayatını kaybetti.İddiaya göre, sahte rakı içtikleri öğrenilen Ahmet S.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahte rakıdan iki kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, sahte rakı içtikleri öğrenilen Ahmet S. (52) ve Burak Z. (28) metil alkolden zehirlendi. Ayvalık Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan 2 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan şahıslar öldü.
Öte yandan sahte alkol sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tekel bayii S.M. ise suçlamaları kabul etmedi. S.M. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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