HABER

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 gündür süren Sarımsaklı Trophy sona erdi.9 ülkeden 27 ekibin katıldığı festivalde, bin 200 kişiye ev sahipliği yapıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 gündür süren Sarımsaklı Trophy sona erdi.
9 ülkeden 27 ekibin katıldığı festivalde, bin 200 kişiye ev sahipliği yapıldı. Küçükköy Sarımsaklı Kapalı Pazaryeri’nde yeteneklerini sergileyen ekiplere final gecesi düzenlendi.
Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hindistan, Makedonya, Polonya, Ukrayna, Sırbistan ve Türkiye’den gruplar yer aldı. Festivalin kapanış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bizim Küçükköy Belediyemiz zamanında devam eden bir festivaldeyiz. Üç gün boyunca bize güzel anlar yaşattılar. Fakat biz bu festivali 10 yıl önce Küçükköy’e ve Sarımsaklı’ya yakışır biçimde başlattık. Beş yıl boyunca devam ettiğimiz bu organizasyona bir şekilde son verdiler. Ama biz kaldığımız yerden devam etmesini de biliriz” dedi.
Ergin, “Bu festivalde 1250 kişi Sarımsaklı’da otellerimizde ikamet ediyorlar. Bu Sarımsaklı için nimet. Bu sayı her yıl artacaktır. Şüphemiz yok. Halk oyunları, ülkelerin kültürlerini tanımak için çok önemli bir araç. Biz de buna inanıyoruz. Onları buraya davet ediyoruz. Biz de onların kültürlerini tanıyoruz. Böylece biz de onlara misafirperverliğimizi göstermiş oluyoruz. Tüm misafirlerimizin Ayvalık’ın tadını çıkarmalarını diliyoruz. Gezin eğlenin. Bu festival her yıl devam edecek. Buraya gelip bizi festivalde yalnız bırakmadığınız için tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Gösterilerini sunan tüm ekiplere ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Üç gün boyunca 5 binin üzerinde izleyicinin iştirak ettiği festivalin üçüncü gecesinde bütün ülkelerin ekip liderleri, kendi ülkelerine ait hediyelerini Başkan Mesut Ergin’e sundu. Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri Merih Arslan, Özge Toygar, Tülay Çankaya, Serdar Tuç ve Hüseyin Ergin de Ayvalık ve ülkemize has hediyelerle karşılık verdiler.
Festival, Sırbistan, Bosna Hersek ve çeşitli ülkelerin haber ajanslarınca da takip edildi.

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.