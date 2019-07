Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019 Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 gündür süren Sarımsaklı Trophy sona erdi.

9 ülkeden 27 ekibin katıldığı festivalde, bin 200 kişiye ev sahipliği yapıldı. Küçükköy Sarımsaklı Kapalı Pazaryeri’nde yeteneklerini sergileyen ekiplere final gecesi düzenlendi.

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hindistan, Makedonya, Polonya, Ukrayna, Sırbistan ve Türkiye’den gruplar yer aldı. Festivalin kapanış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bizim Küçükköy Belediyemiz zamanında devam eden bir festivaldeyiz. Üç gün boyunca bize güzel anlar yaşattılar. Fakat biz bu festivali 10 yıl önce Küçükköy’e ve Sarımsaklı’ya yakışır biçimde başlattık. Beş yıl boyunca devam ettiğimiz bu organizasyona bir şekilde son verdiler. Ama biz kaldığımız yerden devam etmesini de biliriz” dedi.

Ergin, “Bu festivalde 1250 kişi Sarımsaklı’da otellerimizde ikamet ediyorlar. Bu Sarımsaklı için nimet. Bu sayı her yıl artacaktır. Şüphemiz yok. Halk oyunları, ülkelerin kültürlerini tanımak için çok önemli bir araç. Biz de buna inanıyoruz. Onları buraya davet ediyoruz. Biz de onların kültürlerini tanıyoruz. Böylece biz de onlara misafirperverliğimizi göstermiş oluyoruz. Tüm misafirlerimizin Ayvalık’ın tadını çıkarmalarını diliyoruz. Gezin eğlenin. Bu festival her yıl devam edecek. Buraya gelip bizi festivalde yalnız bırakmadığınız için tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Gösterilerini sunan tüm ekiplere ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Üç gün boyunca 5 binin üzerinde izleyicinin iştirak ettiği festivalin üçüncü gecesinde bütün ülkelerin ekip liderleri, kendi ülkelerine ait hediyelerini Başkan Mesut Ergin’e sundu. Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri Merih Arslan, Özge Toygar, Tülay Çankaya, Serdar Tuç ve Hüseyin Ergin de Ayvalık ve ülkemize has hediyelerle karşılık verdiler.

Festival, Sırbistan, Bosna Hersek ve çeşitli ülkelerin haber ajanslarınca da takip edildi.