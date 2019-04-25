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Ayvalık’ta son üç günde 41 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, son 3 gün içinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen toplam 41 mülteci yakalandı.Gece saatlerinde Ayvalık ile İzmir’in sınırını çizen Altınova Madra Çayı deltasından bir şişme botla denize açılan 32’si Afganistan, 3’ü Filistin ve 6’sı Suriyeli olmak üzere 41 mülteci Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce yakalandı.

Ayvalık’ta son üç günde 41 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, son 3 gün içinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen toplam 41 mülteci yakalandı.
Gece saatlerinde Ayvalık ile İzmir’in sınırını çizen Altınova Madra Çayı deltasından bir şişme botla denize açılan 32’si Afganistan, 3’ü Filistin ve 6’sı Suriyeli olmak üzere 41 mülteci Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce yakalandı. Altınova Sahil İskele Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen göçmenlere jandarma ekipleri tarafından yiyecek, içecek, giyim eşyası ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlarda bulunuldu.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mültecilerin Çanakkale’deki Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

Ayvalık’ta son üç günde 41 mülteci yakalandı

Ayvalık’ta son üç günde 41 mülteci yakalandı

Ayvalık’ta son üç günde 41 mülteci yakalandı

Ayvalık’ta son üç günde 41 mülteci yakalandı

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