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Ayvalık’ta taksiciye sahte para şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde taksiciye sahte para veren kalpazanlar yakalandı.2 yolcuyu Lale Adası’na getiren taksiciye sahte 100 lira verildi.

Ayvalık’ta taksiciye sahte para şoku

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde taksiciye sahte para veren kalpazanlar yakalandı.
2 yolcuyu Lale Adası’na getiren taksiciye sahte 100 lira verildi. Yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici durumu polise bildirdi. Ayvalık polisi taksici esnafın şikâyeti üzerine T.Y. ve S.Ç. adlı şüphelileri Lale Adası’nda kiraladıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada 76 adet 100 TL, 8 adet 50 TL, 5 adet 20 TL olmak üzeretoplam 8 bin 100 TL sahte para ele geçirildi.

Ayvalık’ta taksiciye sahte para şoku

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