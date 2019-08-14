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Ayvalık'ta Tayvanlı turistlerin jandarma şaşkınlığı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:11 | Son Güncelleme

Balıkesir?in Ayvalık ilçesi kontrol noktasında durdurulan tur otobüsü içindeki Tayvanlı turistlere jandarma ekiplerince Kurban Bayramı olması sebebiyle kolonya ve şeker ikramında bulunuldu.

Balıkesir?in Ayvalık ilçesi kontrol noktasında durdurulan tur otobüsü içindeki Tayvanlı turistlere jandarma ekiplerince Kurban Bayramı olması sebebiyle kolonya ve şeker ikramında bulunuldu. Turistlerin yaşadığı şaşkınlık ortaya renkli görüntüler çıkmasına neden oldu.
Ayvalık?ta jandarma ekipleri tarafından bayramlaşma için yol uygulama noktası oluşturuldu. Uygulamaya Ayvalık İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Ali Demir, Altınova Jandarma Komutanı Kıdemli Üstçavuş Akif Bayrak, Ayvalık Sahil İskele Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ömer Kandemir, jandarma ve polis trafik ekipleri de katıldı. İzmir-Balıkesir il sınırında yapılan uygulamada araçlar durdurularak kolonya ve şeker ikramında bulunulurken sürücülerin trafikte dikkatli olmaları istendi.
Uygulama sırasında, durdurulan bir tur otobüsün içinden Tayvanlı turist kafilesi çıktı. Otobüsün içine jandarma ekiplerinin girmesiyle turistler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Jandarmanın Tayvanlı turistlere bayramlaşma, kolonya ve şeker ikramında bulunması sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı. Tayvanlı turistler, kolonya ve şeker dağıtan ekiplere teşekkür etti.

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