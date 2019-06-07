Ayvalık’ta tekne motoru hırsızı tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; tekne motoru çaldığı tespit edilen 1 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ta gece yarısından sonra Sahilkent Mahallesi’nde kıyıda bağlı bir teknenin akü ve motorunun çalınmasının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler; şüpheli 2 kişinin Çanakkale plakalı bir otomobil ile kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Zanlıların; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki gece bekçilerini fark ederek çaldıkları akü ve motoru bırakıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Ayvalık Polisi’nin yaptıkları araştırmada şüphelilerin S.Ö. (41) ve S.E. (33) oldukları tespit etti. Yapılan takibin ardından şüphelilerden S.Ö. Edremit ilçesinde yakalanarak Ayvalık’a getirildi. S.Ö, emniyette yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli S.E’nin yakalanmasının ise an meselesi olduğu bildirildi.

Öte yandan, çalıntı motor ve akü ise sahibine teslim edildi.



