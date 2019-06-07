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Ayvalık'ta tekne turlarına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

Ayvalık'ta tekne turlarına yoğun ilgi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatile gelen yerli ve yabancı turistler, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda bulunan irili ufaklı 22 adaya düzenlenen tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı bünyesinde yer alan, Maden, İncirli, Kara, Güneş, Çıplak, Melina ve Pınar adalarının da aralarında bulunduğu 22 adanın doğal akvaryum görünümündeki koylarında denize girebilme fırsatı bulan tatilcilere, yöresel lezzetler de ikram ediliyor.

Ayvalık Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi bünyesinde bulunan ve kapasiteleri 450 kişiye ulaşan gezi tekneleriyle gerçekleşen ada turlarına, Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 12 bin kişi katıldı.

Tekne turu yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Ali Jale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gezi teknelerinin bulunduğunu, şu anda ikisinin turlara çıktığını söyledi.

Teknelerin yüzde 70 civarında doluluk oranına ulaştığını ifade eden Jale, "Sezon başında olmamız nedeniyle bu tablo oldukça memnun edici. Bu yıl üç günlük Ramazan Bayramı tatili kış mevsiminden çıkan ilçe esnafı için adeta can simidi oldu. Bayram hareketliliği Ayvalık'a ekonomik anlamda büyük bir soluk getirdi." dedi.

Gezi teknesi sahiplerinden Belgin Kamçılı da Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla çok ciddi bir müşteri yoğunluğuyla karşılaştıklarını belirterek, "Bu bayram geçtiğimiz bayramlara nazaran bizim için çok daha yoğun oldu. Geçen seneye kıyasla Ramazan Bayramı 10 gün önceye gelmesine rağmen bu yıl gezi turlarımıza ilgi daha yoğun oldu." diye konuştu.

Tekne turuna katılan Merve Çubuk ise Ayvalık'ta ilk kez bir gezi teknesiyle Adalar turuna katılacağını ve son derece heyecanlı olduğunu vurguladı.

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