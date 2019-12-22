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Ayvalık’ta traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 09:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ilçe merkezindeki tek ana arter olan Atatürk Caddesi üzerinde bir otomobil ile traktör çarpıştı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ilçe merkezindeki tek ana arter olan Atatürk Caddesi üzerinde bir otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 01.00’de meydana gelen kazada; sürücü Ümit Gösterikli’nin hakimiyetindeki 10 V 5977 plakalı özel otomobil, Armutçuk mevkiinden ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na giderken, o sırada Cumhuriyet Caddesi 2. Sokaktan çıkmakta olan Ali Boladınlı’nın hakimiyetindeki 10 ABP 731 plakalı bir traktörle çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ümit Gösterikli, Mirfak Yeniocak, Bayram Yılmaz isimli vatandaşlar sıkıştıkları araçtan olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından güçlükle çıkarılırken, traktör sürücüsü Ali Boladınlı da kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza anında kaldırımda yürümekte olan Tolga Turgut isimli bir vatandaş da, otomobilin fırlayan tamponunun bacağına çarpması sonucu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan otomobilin sürücüsü Ümit Gösterikli ile yanında oturan Mirfak Yeniocak’ın ağır yaralandıkları kazada diğer 3 yaralı da müşahede altına alındı.
Kaza mahallinde, yol kenarındaki bir elektrik trafosuna çarpıldığı için elektrik enerjisi kaçağı ve aracın LPG tankında sızma oluşmasına rağmen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin soğukkanlı çabayla yaralılara yardım etmeleri vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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