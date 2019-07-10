Ayvalık'ta UNESCO Dünya Mirası için ortak sinerji

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası geçici listesine giren Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kalıcı listeye alınma sürecine ilişkin geliştirilecek politika ve stratejiler masaya yatırıldı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, ilgili kurumların görüşleri alınarak ortak bir sinerji oluşturulması gerektiğini söyledi.

Nisan 2017’de ‘Endüstri Peyzajı’ başlığı ile UNESCO'nun geçici miras listesine giren Ayvalık'ın, kalıcı listeye girmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Ayvalık UNESCO Dünya Mirası geçici listesi süreci ile ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Turizm Danışma Büro Sorumlusu Yasemin Gençer, ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şube uzmanları Zeynep Tuna Yüncü, İpek Özbek ve Kıvılcım Neşe Akdoğan, Kuzey Ege Arkeolojik Araştırma Merkezi ekibi, Milli Parklar Burhaniye Şube Şefi Atasay Tanrısever, BAÜ Ayvalık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Selanik Üniversitesinden akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, araştırmacılar, Balıkesir ve Ayvalık Belediyesi personeli katıldı.

Süreçte izlenecek yolun ele alındığı toplantıda Ayvalık yönetim alanı ile 19 maddeden oluşan ana yönetim konuları, alanın yönetim ihtiyaçları, sorunları, güçlü ve zayıf yönleri, olanakları, olası tehditler ve paydaş iş bölümü belirlendi.

'GÜCÜMÜZÜ GÖRÜP ORADAN BİR SİNERJİ OLUŞTURALIM'

Süreç hakkında bilgi veren Ayvalık Belediyesi UNESCO Alan Birimi Sorumlusu Şehir Plancısı Yalın Tüzmen, "Yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi amacıyla 15-18 Ekim 2018 tarihlerinde arazi çalışması ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurumların görüşleri alınarak belirlenen Ayvalık Yönetim Alanı sınırı, 02.03.2019 tarihinde onaylandı. Ayvalık Alanı; en büyük bölümü yaklaşık 9 bin 400 hektar zeytinlik olan Ayvalık yönetim alanı, Murateli ve Mutluköy, Tuzla, Gümüşlü Fabrikası, Ayvalık kentsel sit alanı, Çamlık yeşil karakterli sit alanı, Vakıflar Zeytinyağı ve Kırlangıç Zeytinyağı Fabrikası, Cunda ve Lale Adası’ndan oluşuyor" dedi.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan da, ortak bir sinerji oluşturulması gerektiğini söyledi. Güçhan, “Bu liste 50 yılda yapılabilecek bir liste. Ortak sinerji gerek. Birbirimizden haberdar olup, işleri üstlenerek yapılacak bir liste. Gücümüz ne onu görelim ve buradan bir sinerji oluşturalım" diye konuştu.

Toplantının ilerleyen bölümünde katılımcılar süreç içerisinde hayata geçirilebilecek projeler hakkında bilgi verdi.

FOTOĞRAFLI



