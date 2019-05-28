Ayvalık’ta uyuşturucu kabusu: 2 kişi öldü, 3 kişi komada

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 5 arkadaşın uyuşturucu alması sonrası 2 kişinin öldüğü, hayati tehlikeleri bulunan 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye olay, Küçükköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Rıza S., Yiğit T., B.U., C.S. ve D.E. isimli arkadaşlar uyuşturucu hap aldıktan sonra fenalaştı. Ali Rıza S. ve Yiğit T. hayatını kaybederken, diğer 3 kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarmanın tahkikatının sürdüğü belirtildi.

