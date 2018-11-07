Ayvalık’ta uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Altınova Jandarma Karakolu ekipleri tarafından 5 Kasım tarihinde uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisi üzerine, M.T., T.A., E.K. ve M.S.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 92 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 10 gram shank, 101 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılardan, E.K.'ye sürücü belgesiz araç kullanmak, araç muayenesini ve sigortasını yaptırmamak suçlarından 4 bin 487 lira, T.A.'ya ise sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, araç muayenesini yaptırmamak ve plaka üzerinde değişiklik yapmak suçlarından 4 bin 791 liralık cezai işlem uygulandığı belirtildi.

