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Ayvalık'ta uyuşturucu satıcısı 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 04:50 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık'ta uyuşturucu satıcısı 4 kişi tutuklandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ayvalık genelinde dün akşam saatlerinden uyuşturucu satıldığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ö., M.G., A.E., S.Ö. ve A.C. gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda, miktarı açıklanmayan kubar esrar, bonzai ve ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, bu sabah saatlerinde Ayvalık Adliyesi’ne sevk edildi. E.Ö., M.G., A.E. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta uyuşturucu satıcısı 4 kişi tutuklandı

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