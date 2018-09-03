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Ayvalık'ta zeytin ağacının önemi sanatla anlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde piyanist Ayşe Öktener'in girişimiyle bir araya gelen fotoğrafçı, ressam, şair, müzisyen ve piyano öğrencileri, zeytin ağaçlarının önemini sanatla anlattı.

Ayvalık'ta zeytin ağacının önemi sanatla anlatıldı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde piyanist Ayşe Öktener'in girişimiyle bir araya gelen fotoğrafçı, ressam, şair, müzisyen ve piyano öğrencileri, zeytin ağaçlarının önemini sanatla anlattı.
'Sihirli Ağacın Yolunda' adlı konser, dinleti ve sergiden oluşan etkinlik dün eski bir zeytinyağı fabrikasında düzenlendi. Fotoğraf sanatçısı Emine Berkan’ın zeytin ağacını kadrajladığı 16 fotoğrafı, ressam Erdal Uzunoğlu ve Nathalie Bilbas’ın resimlerinin sergilendiği etkinlikte, besteci-piyanist Ayten İnan Mednikova zeytin ağacı için bestelediği 'Zeytin ağacının aynası' adlı besteyi katılımcılara sundu. Ayvalık Belediyesi’nin Zeytin Çekirdekleri projesi kapsamında piyano eğitimi alan öğrenciler Tuna Urgenç ve Buluy Erdemir Burç ünlü bestecilerin eserlerini yorumladı. Ayvalık Şair Turgut Baygın ise 'Bulutun getirdiği mektup' isimli şiiri ile Nazım Hikmet’in 'Yaşamaya dair' adlı şiirini okudu.
Projeyi hazırlayan Ayşe Öktener, Fransa'da yaşadığını ancak Ayvalık’a 20 yıldır gelip gittiğini, geçtiğimiz yıllarda müzikle ilgili yaptığı etkinliğe ek olarak zeytin ağacına ithafen bu etkinliği planladığını söyledi. Öktener, "Paris'te iki sanatçı arkadaşımla bir kafede otururken bu etkinliği planladık. Bu etkinlik benim zeytin ağacına ithafımdır. Evimden sandalye getirerek bireysel olarak bu etkinliği yaptım. Beğenildiği için çok mutluyum. Etkinliğimizde de Nazım Hikmet’in 'Yaşamaya dair' şiiri ile mesaj veriyoruz. Herkes zeytin ağacı dikmeli" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta zeytin ağacının önemi sanatla anlatıldıAyvalık'ta zeytin ağacının önemi sanatla anlatıldıAyvalık'ta zeytin ağacının önemi sanatla anlatıldıAyvalık'ta zeytin ağacının önemi sanatla anlatıldı

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