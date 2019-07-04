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Ayvalık’ta zeytinlik alanda park halindeki motosiklet küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 19:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; zeytinlik alanda bir motosikletin alev alev yanmasının ardından harekete geçen itfaiye ekipleri, muhtemel bir orman yangınının önüne geçti.Alınan bilgiye göre, Çanakkale İzmir kara yolu üzerinde Nikita mevkiinde bulunan zeytinlikte bir motosikletin yandığı ihbarıyla harekete geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede yangın mahalline ulaşarak yangını söndürdü.

Ayvalık’ta zeytinlik alanda park halindeki motosiklet küle döndü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; zeytinlik alanda bir motosikletin alev alev yanmasının ardından harekete geçen itfaiye ekipleri, muhtemel bir orman yangınının önüne geçti.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İzmir kara yolu üzerinde Nikita mevkiinde bulunan zeytinlikte bir motosikletin yandığı ihbarıyla harekete geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede yangın mahalline ulaşarak yangını söndürdü. Ancak Abdurrahman Tuna isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen 16 PJ 356 plakalı motosiklet küle döndü. Yapılan incelemelerde, motosikletin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde kullanılarak kundaklandığı kanaatine varıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Ayvalık’ta zeytinlik alanda park halindeki motosiklet küle döndü

Ayvalık’ta zeytinlik alanda park halindeki motosiklet küle döndü

Ayvalık’ta zeytinlik alanda park halindeki motosiklet küle döndü

Ayvalık’ta zeytinlik alanda park halindeki motosiklet küle döndü

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