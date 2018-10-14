Ayvalık'taki alacak kavgasında 1 kişi öldü

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki alacak tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada Bekiş Yavaş hayatını kaybetti.
Gömeç ilçesi Ulubeyler Mahallesi'nde zeytincilikle uğraşan Bekir Yavaş ile kendisine 40 bin lira borcu olduğu iddia edilen Ümit Akman, dün akşam Ayvalık'a bağlı kırsal Tıfıllar Mahallesi'ndeki bakkal dükkanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akman, yanındaki tabancayla Yavaş'a 3 el ateş etti. Yavaş, kurşunların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının yaptığı incelemenin ardından, Yavaş'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay yerinden otomobille kaçan Ümit Akman, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Akman'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!
İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!
Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum