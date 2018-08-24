Ayvalık’taki dalış okullarında bayram tatili yoğunluğu

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelen tatilciler, su altı güzelliklerini görmek için dalış okullarında yoğunluğa neden oldu.

İlçede bulunan dalış merkezleri, su altı dünyasını görmek isteyen vatandaşlara keşif dalışları yaptırıyor.

İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelip dalış yapmak isteyen tatilciler, kapasiteleri sınırlı dalış merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Dalış turlarına katılan yüzlerce tatilci, Ayvalık’ın su altı güzellikleri, çeşitliliği, mercanlar ve resifler bakımından son derece geniş olan zenginliklerini görebilme fırsatı buluyor.

Dalış okulu sahibi eğitmen Kemal Çalışkan, bayram tatili yoğunluğunun etkisinin dalış turlarına da yansıdığını söyledi.

Arife gününden itibaren yoğun bir şekilde dalış gerçekleştirdiklerini ifade eden Çalışkan, "Sanırım bu yoğunluk tatilin sonuna kadar devam eder. Yoğun talepten memnunuz. Her şey gayet iyi gidiyor." dedi.

Dalış okulu bulunan eğitmen Ata Akyol da bayram nedeniyle oldukça yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirtti.

Vatandaşların Türkiye'nin dört bir yanından tatil ve dalış yapmak için Ayvalık'a geldiğini aktaran Akyol, "Özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’dan yoğun talep var. Saat 11.00’de hareket ediyoruz. Saat 17.30-18.00 sıralarında dönüyoruz. Arife gününden bu yana 400 tatilciyi su altı dünyasıyla tanıştırdık." diye konuştu.

