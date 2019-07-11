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Ayvalık'taki hortum sitede büyük hasara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak ve hortumun büyük hasara neden olduğu sitede bazı binaların çatılarındaki kiremitler uçtu, camlar kırıldı - Sitenin yöneticisi Gürsel Uslu: - "Sitenin sanki belirlenmiş bölgelerine bomba atılmış gibi bir manzara ile karşılaştık. Sosyal tesisimiz ve iki plajımızda büyük hasar var"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gece sağanak ve hortum nedeniyle büyük hasar oluşan sitede temizlik ve hasar tespitine başlandı.

İlçenin Sahilkent Mahallesi'nde yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum zaman zaman enerji kesintilerine yol açtı.

Bazı ağaçların otomobillerin üstüne devrildiği mahallede en çok hasar, Engürü Sitesi'nde meydana geldi.

Seyyar bir baz istasyonunun devrilerek zarar gördüğü, kimi binaların çatılarındaki kiremitlerin uçtuğu, amfi tiyatronun sahnesinin yıkıldığı siteye, enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle elektrik verilemiyor.

Ayrıca, sitenin plajındaki şezlong ve şemsiyeler denize uçtu, gölgelikler hasar gördü. Çevredeki bir restoran ile bazı evlerin camları da kırıldı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bazı bölgelerinin bu olaydan etkilendiğini söyledi.

Enerji nakil hatlarındaki aksaklıkların giderilmesi için ilgili firma görevlilerince çalışma başlatıldığını aktaran Görgülüarslan, "Bazı ev ve iş yerlerinde cam patlaması ve benzeri olaylar var. Çok şükür, maddi hasarların dışında herhangi bir kaybımız yok." dedi.

- "Sosyal tesisimiz ve iki plajımızda büyük hasar var"

Engürü Sitesi'nin yöneticisi Gürsel Uslu da sitede hasar tespitinin sürdüğünü dile getirdi.

Ayvalık Belediyesi ekiplerince site genelinde temizlik çalışması yürütüldüğünü kaydeden Uslu, "Sitenin sanki belirlenmiş bölgelerine bomba atılmış gibi bir manzara ile karşılaştık. Sosyal tesisimiz ve iki plajımızda büyük hasar var. Site merkezindeki ticari binamızın çatısı, bir arka sokağa uçtu." diye konuştu.

Site sakinlerinden Erdal Sergen Bıldırcın, gece büyük bir gürültü duyduklarını, daha sonra sağanağın başladığını söyledi.

Bıldırcın, daha sonra dışarı çıktıklarında sitenin yönetim binası ve birçok yerinde büyük hasar olduğunu gördüklerini ifade etti.

Ayvalık'taki hortum sitede büyük hasara yol açtı

- Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak ve hortumun büyük hasara neden olduğu sitede bazı binaların çatılarındaki kiremitler uçtu, camlar kırıldı - Sitenin yöneticisi Gürsel Uslu: - "Sitenin sanki belirlenmiş bölgelerine bomba atılmış gib

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum

Balıkesir'de sağanak ve hortum
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Ayvalık Balıkesir hortum sağanak

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