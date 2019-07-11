Ayvalık'taki hortum sitede büyük hasara yol açtı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gece sağanak ve hortum nedeniyle büyük hasar oluşan sitede temizlik ve hasar tespitine başlandı.

İlçenin Sahilkent Mahallesi'nde yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum zaman zaman enerji kesintilerine yol açtı.

Bazı ağaçların otomobillerin üstüne devrildiği mahallede en çok hasar, Engürü Sitesi'nde meydana geldi.

Seyyar bir baz istasyonunun devrilerek zarar gördüğü, kimi binaların çatılarındaki kiremitlerin uçtuğu, amfi tiyatronun sahnesinin yıkıldığı siteye, enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle elektrik verilemiyor.

Ayrıca, sitenin plajındaki şezlong ve şemsiyeler denize uçtu, gölgelikler hasar gördü. Çevredeki bir restoran ile bazı evlerin camları da kırıldı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bazı bölgelerinin bu olaydan etkilendiğini söyledi.

Enerji nakil hatlarındaki aksaklıkların giderilmesi için ilgili firma görevlilerince çalışma başlatıldığını aktaran Görgülüarslan, "Bazı ev ve iş yerlerinde cam patlaması ve benzeri olaylar var. Çok şükür, maddi hasarların dışında herhangi bir kaybımız yok." dedi.