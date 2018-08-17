Ayvalık'taki yangınlarla ilgili gözaltına alınanlar serbest

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Bağyüzü ve Cunda Adası Çataltepe- 5 Kuyular mevkisinde çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, serbest bırakıldı.
Bağyüzü Mahallesi'nde 15 Ağustos günü çıkan ve 4 dönüm alanın tahrip olmasına yol açan yangınla ilgili gözaltına alınan S.Ç. ve B.B. ile aynı gün Cunda Adası Çataltepe- 5 Kuyular mevkisinde çıkan ve toplam 3,14 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili gözaltına alınan F.T. serbest kaldı. Yangınlarla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğünü belirten Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu.
Tabiat ve mesire alanlarının, bazı kişiler tarafından kurallara uyulmadan, kötü kullanıldığını belirten Kaymakam Görgülüarslan, "Koruma kurullarımızın belirlemiş olduğu ilkelere, prensiplere riayet etseler hem kendileri hem de ülkemizin zenginliği için daha faydalı olacak. Ama bizim insanımız maalesef kural tanımıyor ve çok kötü kullanıyor. Bedelini de hep beraberce bu şekilde ödemiş oluyoruz. Bizim üzüldüğümüz nokta bu vatandaşlarımızdan bu değerleri saklamak, yasaklamak kısıtlamak istemiyoruz. Ama maalesef imkanlarımız böyle kullanılınca yok ediliyor" dedi.
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