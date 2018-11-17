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Ayvalık’tan dünyaya dansla barış mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 21:50 | Son Güncelleme

BALIKESİR Ayvalık'ta bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Sirtaki Haftası'na katılan dansçılar, birbirinden güzel gösterileriyle dostluk ve barış mesajları verdi.

Kadri KAYA/AYVALIK(BALIKESİR), (DHA)- BALIKESİR Ayvalık'ta bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Sirtaki Haftası'na katılan dansçılar, birbirinden güzel gösterileriyle dostluk ve barış mesajları verdi.

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, var olan dostluğun bu tür etkinliklerle daha da pekişeceğine inandığını belirterek, “Bir deniz iki yaka kolkola, bu söylemin içinde müthiş bir dostluk, müthiş bir barış var. Ulu önderimiz Atatürk ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ demişti. Biz dans ederek bu güzel performanslarınızı sergileyerek barışı birbirimize daha çok yaklaştıracağız. Çünkü dünyanın da ülkemizin de barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Dans da bunun için gerekli. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de dansı çok severdi. Bugün de burada çok güzel zeybek seyredeceğiz, sirtaki seyredeceğiz. Bugün Ayvalık’tan tüm dünyaya çok güzel barış mesajları yollayacaksınız. Yağmur olmasına, çamur olmasına rağmen dans sevgisini bırakmıyorsunuz. Herkesin yüzü gülüyor” dedi.

Ayvalık Dans Akademisi'nin sirtaki ve zeybek gösterisinin ardından, Çanakkale, Bursa, Dikili, İstanbul, Bandırma, İzmir ve Midilli’den gelen dans toplulukları da gösterilerini sundu. Yağmurlu havaya rağmen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, dans gruplarının ortak gösterisiyle tamamlandı. Midilli’den gelen ekibin yerel dansları ile ‘Üsküdar’a giderken’ adlı Türkçe şarkı eşliğinde yaptığı gösteri büyük beğeni aldı. Etkinlik, yarın ‘Bir deniz iki yakanın kültürü ve etkileşimi’ konulu panel ve dans gösterileriyle sona erecek.

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