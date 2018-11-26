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Ayvansaray'da metrobüs arızası: Zincirlikuyu yönünde seferler 15 dakika durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 19:25 | Son Güncelleme

AYVANSARAY Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs aracının arızalanması nedeniyle Zincirlikuyu yönünde 15 dakika boyunca seferler durdu.

Ayvansaray'da metrobüs arızası: Zincirlikuyu yönünde seferler 15 dakika durdu

İSTANBUL,(DHA)-AYVANSARAY Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs aracının arızalanması nedeniyle Zincirlikuyu yönünde 15 dakika boyunca seferler durdu. İş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle durakta yolcu kalabalığı oluştu. Arızalanan aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Ayvansaray Metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs aracı, saat 18.30 sıralarında arızalanarak harekete geçemedi. Belediye ekiplerine haber verilirken arıza nedeniyle Zincirlikuyu yönünde seferler durdu. İş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle durakta yolcu kalabalığı oluştu. Geçemeyen araçlar uzun araç kuyruğu oluşturdu. Belediye ekiplerinin arızalanan aracı kaldırmasıyla 15 dakikanın ardından seferler normale döndü.

(FOTOĞRAF)

Ayvansaray'da metrobüs arızası: Zincirlikuyu yönünde seferler 15 dakika durduAyvansaray'da metrobüs arızası: Zincirlikuyu yönünde seferler 15 dakika durduAyvansaray'da metrobüs arızası: Zincirlikuyu yönünde seferler 15 dakika durdu

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