Ayvatoğlu: En iyi hayatı yaşamaya çalışıyoruz

Lüks yaşam tarzı ve aracında uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleriyle gündem olan eski AKP büro çalışanı Kürşat Ayvatoğlu, DW Türkçe’nin Nevşin Mengü Soruyor programında, Mengü’nün sorularını yanıtladı. Ev hapsinde olan ve programa katılma talebinde bulunan Ayvatoğlu, özellikle sosyal medyada çok konuşulan, ilk ifadesinde söylediği "pudra şekeri" ifadesine ilişkin "partiyi üzmemek adına aklına ilk gelen açıklamayı yaptığını" söyledi. Alkol de sigara da kullandığını, ancak kötü örnek olmaması adına bunları sosyal medyada paylaşmadığını, yalnızca 15-20 yıllık arkadaşlarıyla ortak WhatsApp sohbetinde paylaştığını söyleyen Ayvatoğlu, kendisine kumpas kuranların görüntüleri kamuoyuna yaydığını öne sürdü. Kastamonu’da oto alım - satımıyla ilgilendiğini, yanı sıra belediye personeli olarak çalıştığını anlatan Ayvatoğlu, "Ben özel kalemden memur olmadım. 2017 sonuna kadar şirkete bağlı işçi olarak çalıştım, daha sonra şirketten istifa ederek sözleşmeli memur olarak devam ettim" dedi. Bu dönemdeki başarılarının ortada olduğunu söyleyen Ayvatoğlu, "Ben bir lider sevdim, onun inandığı yolda hareket etmek istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyordum. O camianın içerisinde ne görev verilirse yapma gayretim oldu. Yaşamayı da çok seviyordum" diye konuştu.

"En iyi hayatı yaşamak istiyordum" Kastamonu belediyesinin 2019 yerel seçimlerinde MHP'ye geçmesinin ardından 6-8 ay çalışmadığını, olayın şokuyla şehir değiştirmek istediğini ve Ankara’ya geldiğini ve burada AKP Genel Merkezi’ne girmek için çabaladığını anlattı. Disiplinli olduğunu ve çok çalıştığını anlatan Ayvatoğlu, "En iyi hayatı da yaşamak istiyordum, ekonomik olarak Ankara’ya geldiğimde büyük siyasi liderlerle daha fazla temas ettiğim için benim Instagram’da oluşturmuş olduğum imaja inanılmaz teveccüh artmaya başladı" diye konuştu. Kongre döneminden spora genel merkezden ayrılıp galeri işine odaklanmayı planladığını söyleyen Ayvatoğlu, uyuşturucu kullanımına kendisini "kötü arkadaş çevresininin ittiğine" işaret etti ve "Farklı sihirli kelimelerle aldandık" diye konuştu. "Arkadaşlarınız onlara sizin bu tip maddeleri sağladığınıza yönelik ifade vermiş, o ifadeleri avukatınız size ulaştırdı mı sorusuna" Ayvazoğlu, cevaben "mahkemede arkadaşlarının maddeyi kendisinin temin etmediğini beyan etmeleri üzerine serbest bırakıldığını" söyledi.

"Soylu’dan özür diliyorum" AKP Genel Balkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın telefonunu tutarken çekilen görüntüleri de kamuoyuna yansıyan ve Dağ’a danışmanlık yaptığı öne sürülen Ayvatoğlu, Dağ’a danışmanlık yapmadığını söyleyerek, "Hamza Bey’in telefonu bana vermişliği yok, telefon titrediği ve konuşmaya zarar verdiği için masadan aldım. Çıkışta da iade ettim" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla da fotoğrafları kamuoyuna yansıyan Ayvatoğlu "Sayın Süleyman Soylu’yu çok seviyordum, sevdiğim için paylaşım yapıyordum, fotoğraf çektiriyordum, emek sarf ediyordum. Onun tebessümüne vesile olayım derken, üzülmesine vesile olduğum için çok pişmanım ve ondan çok çok özür dilediğimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. "AKP çevrelerinde zenginleşme ve sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. Buna ne diyorsunuz?" sorusuna "En iyi fotoğrafları paylaşmaya, en iyi hayatı yaşamaya çalışıyoruz" diye cevap veren Ayvatoğlu, gençleri de uyararak, “Madde ve sosyal medyada kendini farklı gösterme gibi bir yolda, arayışta olma içinde kimsenin olmaması gerekiyor. Ben yılda bir hafta tatil yapıyordum. Bir yıl vermiş olduğum mücadelenin sonunda bütün imkanlar doğrultusunda harcamalıyım diyordum" şeklinde konuştu.