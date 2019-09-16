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Ayvazoğlu’nun gözünden Bursa’nın kurtuluşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

Bursalı sanatseverler, yazar Beşir Ayvazoğlu’nun konuk olduğu ‘Edebiyatımızın Penceresinden Bursa’nın Kurtuluşu’ isimli programda bir araya geldi.Tayyare Kültür Merkezi’ndeki konferansa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de katıldı.

Ayvazoğlu’nun gözünden Bursa’nın kurtuluşu

Bursalı sanatseverler, yazar Beşir Ayvazoğlu’nun konuk olduğu ‘Edebiyatımızın Penceresinden Bursa’nın Kurtuluşu’ isimli programda bir araya geldi.
Tayyare Kültür Merkezi’ndeki konferansa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de katıldı. Bursa’nın Türk tarihindeki yerinden kültürel seviyesine kadar birçok noktaya temas edilen konferansta, şehrin bilhassa 11 Eylül 1922’deki düşman işgâlinden nasıl etkilendiği ele alındı. Yazar Beşir Ayvazoğlu, Osmanlı’nın en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’nın edebiyatçı ve sanatçılara bu zor zamanlarda nasıl seyir verdiğini, mısralar ve hatıralarla anlattı. Ayvazoğlu, Bursa’nın o dönemde yaşadığı mâtemi, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklersin. Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?’ mısraları eşliğinde andı.
Yaptığı konuşmada, Muallim Nacî ve Süleyman Nazif’den örnekler veren, o dönemde yazılan mektupları açıklayan Ayvazoğlu, 11 Eylül tarihinin Osmanlı’nın mahremi olan Bursa’ya nâmahrem elinin değdirilmediği zafer günü olduğunu ifade etti. Bursa’nın kara günleri ve güzellikleriyle yâd edildiği faaliyet, şehrin kimliğine dair bakış açılarının geliştirildiği kutlama hâlini aldı.
Konferans öncesinde Büyükşehir Belediyesi sanatçıları tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ile Beşir Ayvazoğlu, yine Tayyare Kültür Merkezi’nde hazırlanan ‘Bursa Fotoğrafları’ isimli serginin açılışını yaptı.

Ayvazoğlu’nun gözünden Bursa’nın kurtuluşu

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