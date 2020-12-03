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Ayyüce Kamit'in MasterChef Emir ile ilişkisi var mı? 'Kısmetse Olur'a katılsam...'

03.12.2020 09:15 | Son Güncelleme:
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Ayyüce Kamit'in MasterChef Emir ile ilişkisi var mı? 'Kısmetse Olur'a katılsam...'

MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi. Bir süre önce Ayyüce ve Emir'in aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

MasterChef yarışmasından elendiği gece hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Ayyüce Kamit, 2019 MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.

MasterChef'ten elenen Berker, yarışmada aşk yaşandığını söyledi. Bunun üzerine Ayyüce ile Emir Elidemir'in beraber olduğu iddiaları gündeme geldi.

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"MASTERCHEF'TE AŞK YOK"

Aşk haberlerine de açıklık getiren Ayyüce, "Bu algı beni de çok sinirlendirdi. Çünkü hepimiz oraya yarışmaya geldik. Hepimizin amacı birinci olmaktı. Aynı ortamda olduğumuz için dışarıdakiler farklı görüyor olayları ya da olmalarını istedikleri için bu tarz dedikodular çıkardılar. Emir ile bir ay aynı restoranda çalıştık hatta birlikte başvurmayı düşündük. Birbirimizden habersiz seçmelerde karşılaştık. İkimizi de MasterChef'e aldılar. Emir ile güzel bir arkadaşlığımız var onun dışında bir ilişkimiz yok. Furkan için de aynı şey geçerli onunla da aşk yaşamadım. Ben bu sene MasterChef'te aşk görmedim. Kısmetse Olur'a katılsam adım bu kadar insanla çıkabilirdi. Aşk var mı, yok mu beni ilgilendirmiyor ama gördüğüm kadarıyla yok. Ben ilişki üzerine bir programa katılsam başka yere giderim" ifadelerini kullandı.

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Bizim millet 1 erkekle 1 kadını yanyana görse hemen aşık olduklarını sanıyor

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