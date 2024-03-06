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  4. Az çaba ile çok havalı görünmenin yolu Levi's'ten geçer! Sepette %20 indirim başladı

Az çaba ile çok havalı görünmenin yolu Levi's'ten geçer! Sepette %20 indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.03.2024 12:40
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Giyimde şıklığı ve rahatlığı bir arada arayanlar buraya! Levi's'in çok satan ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatı başladı. Az çaba ile çok havalı görünmek isterseniz jeanlerden tişörtlere birbirinden şık ve trend parçaları keşfederek gardırobunuzu yenilemeye hemen şimdi başlayabilirsiniz. Tarzınızı Levi's ile taçlandırmanın şimdi tam zamanı, işte detaylar!

Az çaba ile çok havalı görünmenin yolu Levi's'ten geçer! Sepette %20 indirim başladı

Dünyaca ünlü jean markası Levi's, basit ama havalı parçalarıyla öne çıkıyor. Ayna karşısında saatler geçirmenize gerek kalmadan, size giy çık rahatlığı sunan Levi's ürünleri hem şık hem spor görünmenize yardımcı oluyor. Siz de moda söz konusu olduğunda, rahat ama özenli görünmek isteyenlerdenseniz Levi's'in zamansız parçalarını keşfedebilirsiniz. Sepette %20 indirimle satışa sunulan çok satan ürünlerden bazılarını sizin için seçtik, haydi gelin o ürünlere bakalım.

Sepette %20 indirimin geçerli olduğu Levi's ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

1. Çok satanlarda ilk sırada: Levi's Graphic Set-In Tişört

Adsız tasarım - 2024-03-06T114452.938

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Levi's kalitesi! Regular size olduğu için kendi bedeninizi alın. Kumaş kaliteli, diğer rengini de alacağım."

  • "Çok hızlı geldi. Kumaş kalitesi iyi. Bedenim S tam oldu. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

2. Levi's 724 High Rise Straight Jean Pantolon

Adsız tasarım - 2024-03-06T120747.567

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sipariş çabucak geldi. Pantolon mükemmel, uyumlu beden."

  • "Harika. Süper."
Ürünü İncele

3. Levi's Erkek 511 Slim Star Map Adv Kot Pantolon

Adsız tasarım - 2024-03-06T120939.602

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten Levi's kalitesi başka. Rengi de ayrı güzel."

  • "Güzel. Tam istediğim gibi."
Ürünü İncele

4. Levi's Graphic Laundry Eşofman

Adsız tasarım - 2024-03-06T121155.751

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteyi çok uygun fiyata aldım. Bayıldım."

  • "Yumuşak, rahat, tam beden ve çok tarz."
Ürünü İncele

5. Levi's Graphic Pullover HoodieSweatshirts

Adsız tasarım - 2024-03-06T121530.743

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam bedeninizi alın. Ürün çok kaliteli."

  • "Eşime hediye aldım, çok beğendik."
Ürünü İncele

6. Levi's Graphic Standard Hoodie

Adsız tasarım - 2024-03-06T121351.775

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün güzel ama kalın ürün isteyenlere göre değil."

  • "Beğendim, ince olmasına rağmen sıcak tutuyor.
Ürünü İncele

7. Levi's Battery Housemark Slim Fit Gömlek

Adsız tasarım - 2024-03-06T122110.418

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dar kalıplı bir gömlek, bir beden büyük alınabilir. Kaliteli ve güzel."

  • "Kumaş kalitesi ve kalıbı çok iyi. Bedeni uymadığı için iade etmek zorunda kaldım. Bir beden büyük alınabilir."
Ürünü İncele

8. Levi's The Perfect Tişört

Adsız tasarım - 2024-03-06T122258.612

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu indirimi kaçıran üzülecek, bu fiyata bu kalite."

  • "Amazon sayesinden yarı fiyatından daha uyguna aldım. Klasik bir model. Her dolapta jean yandaşı olarak olması gerekiyor."
Ürünü İncele

9. Levi's Erkek Classic Pocket T-shirt

Adsız tasarım - 2024-03-06T122504.917

Ürünü İncele

Bu içerik 4 Mart 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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