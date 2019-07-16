"Az gelişmiş ülkeler ve teknoloji bankası tüm ülkelerce desteklenmeli"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin uluslararası kalkınma gündeminde her zamankinden daha fazla sorumluluk aldığını belirterek, ''Teknoloji bankası bilgi paylaşımı çabalarını destekleyerek az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki teknoloji açığını kapatmayı amaçlıyor. Az gelişmiş ülkelerin ve teknoloji bankasının tüm ülkelerce desteklenmesi gerek. Gelişmiş ülkelerin katkısının artması, bu anlamda özellikle önemli.'' dedi.

Ağbal, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Teknoloji Bankası yan etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Bilişim teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarılı bir şekilde uygulanmasında ve en az gelişmiş ülkelere destek konusundaki önemine değinen Ağbal, aynı zamanda bir fırsat olan bilişim teknolojilerin hayatın her alanında büyük bir rolü olduğu ve özellikle de ''geride kalma riski taşıyanlar için'' kullanılabilmesi gerektiğini ifade etti.