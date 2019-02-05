Az kaldı bitecek dedi, sonu oldu

Trabzon’da hastane otoparkı inşaatında çalışan genç işçi iş makinesinden kopan parçanın yüzüne saplanması sonucu hayatını kaybetti. İnşaatta selfie çektirerek, “Az kaldı bitecek inşallah” yazısıyla fotoğrafı sosyal medya hesabına yükleyen 27 yaşındaki işçi 5 gün önce doğum gününü kutlamıştı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nin yapımı devam eden otopark inşaatında çalışan Ebubekir Özdemir’in (27) yüzüne iş makinesinin kopan parçası saplandı. Ağır yaralanan genç işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Sinop’tan babası Cemal Özdemir ile birlikte otopark inşaatında çalışmak için gelen Ebubekir Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Selfie çektirdi, "az kaldı bitecek" dedi

Sinop’tan babası Cemal Özdemir ile birlikte Trabzon’a gelerek otopark inşaatında çalışan 27 yaşındaki Ebubekir Özdemir’in sosyal medya hesabından paylaştığı söz yürekleri dağladı. Çalıştığı şantiyede selfie çektiren Özdemir, bir süre sonra şantiye alanının fotoğrafını çekerek, “Az kaldı bitecek inşallah” ifadeleriyle sosyal medya hesabına yükledi. 5 gün önce doğum gününü kutlayan Özdemir, Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından memleketi Sinop’un Ayancık ilçesine gönderilecek.



