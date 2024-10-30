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Az kalsın çadıra girecekti! Türkiye'de kamp yapan turiste ayı saldırısı: Yiyeceklerini kaptırdı, hayatının paniğini yaşadı

30.10.2024 10:54
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Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yapan İngiliz turist ayı saldırısına uğradı. Turistin yiyeceklerini yiyip motorunu deviren ayı az kalsın çadıra da girecekti. Çadırda mahsur kalan turist Christopher Lomas Adams'ın (37) yardımına jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri koştu. Bölgede ayı saldırılarının artacağı ve her zaman ucuz atlatılamayacağı uyarısı yapıldı.

Az kalsın çadıra girecekti! Türkiye'de kamp yapan turiste ayı saldırısı: Yiyeceklerini kaptırdı, hayatının paniğini yaşadı

Türkiye'ye gelip kamp kuran İngiliz turist hayatının paniğini yaşadı! Çadıra saldırmaya çalışan bir ayı kameraya da yansıdı. Turist yara almadan kurtuldu ancak yiyeceklerini kaptırdı. Bölgedeki kampçıların risk altında olduğuna dikkat çeken Acil Durum Uzmanı Hakan Okay "Ucuz atlatıldı ancak hep sonuçlar bu kadar ucuz atlatılamayabilir" ddi.

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Olay, 03.30 sıralarında Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'nde meydana geldi.

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Motosikletiyle geldiği 2 bin 250 rakımlı krater gölü yakınlarında kamp kuran İngiliz turist Christopher Lomas Adams, son zamanlarda popülasyonu artan ayıların saldırısına uğradı.

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Çadırın kurulu olduğu alana gelen ayılar, turistin yiyeceklerini yiyip motoru devirdi. Etrafta yiyecek arayışlarını sürdüren ayılar, çadırın içine girmeye çalışmaları üzerine panikleyen turist için 112’ye ihbar yapıldı. İhbar sonrası jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Ekipler çadırda mahsur kalan turisti kurtarıp sağlık ekibine teslim etti.

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UZMANLAR UYARIYOR: "SALDIRI YA DA SALDIRI GİRİŞİMLERİ ARTABİLİR”

Daha önce de kalderada yaşanabilecek saldırı girişimleriyle ilgili birçok kez uyarılarda bulunan Acil Durum Uzmanı Hakan Okay, bölgedeki tehlikeye dikkat çekti.

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İngiliz turiste yönelik ayı saldırısı girişiminin ucuz şekilde atlatıldığını ancak daha sonra yaşanabilecek saldırıların bu kadar ucuz atlatılamayabileceğine vurgu yapan Okay, “Daha önce de bu konuda birçok kez uyarılarda bulunmuştuk. Kalderada yaşayan birçok canlı var ve bunlardan biri de boz ayılar. İnsanların bölgeye artan ilgisi hem bu vahşi yaşamı hem de ekosistemi tehlikeye sokmaktadır.

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Birçok benzeri ayı saldırıları ya da saldırı girişimlerinin olabileceğine dikkat çekmiştik. Bugün İngiliz turiste yönelik girişim de bunlardan biri. Ucuz atlatıldı ancak hep sonuçlar bu kadar ucuz atlatılamayabilir. Daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir. Ayılar içgüdüsel olarak saldırabilen hayvanlar, bu yüzden bölgeye giden ziyaretçilerin ayılarla temas kurup onları elleriyle beslemekten kaçınmalarında yarar var. Özellikle acıktıklarında saldırgan olabiliyorlar, bu sebeple bölgedeki kampçılar da dolaylı olarak risk altında. Hem insan güvenliği hem de buradaki canlı ve ekosistemin devamı için bölgede gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Yoksa ilerleyen günlerde hiç istenmeyen sonuçlarla karlı karşıya kalınabilir” diye konuştu.

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(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Nemrut Gölü ayı çadır kamp ayı saldırısı nemrut krater gölü
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