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  4. Az kalsın canından oluyordu! Kurtarmak isterken eziyet ettiler

Az kalsın canından oluyordu! Kurtarmak isterken eziyet ettiler

02.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te meydana gelen bir trafik kazası sonrası yaşayanlar akıllara durgunluk verdi. Devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar, yaralı sürücüyü az kalsın canından ediyordu. Kaza anını adeta ikinci kez yaşayan sürücü, yaralı bir şekilde araçtan çıkarıldı. Öte yandan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gaziantep’te devrilen bir otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları yaralı sürücü için eziyete dönüştü. Sürücüyü araçtan çıkarmak isteyen vatandaşlar, az daha yaralı sürücüyü canından ediyordu.

Kaza, Gaziantep-Nizip otobanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.

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KURTARMA ÇALIŞMASI EZİYETE DÖNÜŞTÜ

Ekipleri beklemek yerine yan yatmış araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar, ilkel ve bilinçsizce uygulanan yöntemle aracı düzeltmeye çalıştı. Hep birlikte iterek aracı düzeltirken, kurtarma çalışmasındaki ortaya çıkan görüntüler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. O anlar saniye saniye cep telefonuna yansırken, kurtarma çalışmaları adeta sürücü için eziyete dönüştü.

Kaza anını adeta ikinci kez yaşayan sürücü, yaralı bir şekilde araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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