Az kalsın son orgazmı oluyordu! Bıçak gibi saplandı: Tıp dünyası şaşkın

Cinsel ilişkiye girmek heyecan verici bir duygu olabilir. Bu heyecan bazen bazı kişilerde olumsuz reaksiyon yaşamalarına neden olabilir. ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki talihsiz kadın da cinsel ilişki sırasında az daha canından oluyordu.

Orgazm sırasında göğsünde bıçak saplanmış gibi acı çektiğini ve sonrasında öleceğini düşündüğünü söyleyen kadın apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerde kadının yaşadığı sorun tespit edilemese de, sonrasında doktorlar sorunu tespit etti.

GENELDE ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR

Kadının hastaneye kaldırılmasına neden olan sorunun ana arterinde hayati tehlike oluşturan bir yaralanma olduğu ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan 45 yaşındaki kadının aort intramural hematomu olduğu tespit edildi. Nispeten nadir görülen bir durumdur ve genellikle 60'lı ve 70'li yaşlardaki erkeklerde görülür. Semptomlar kalp hastalığına benzer ve bu da tanıda gecikmeye neden olabilir.

Genellikle hematomun altında yatan durum olan akut aort sendromu (ASS) riski altındaki kişiler, genellikle aortun zamanla zayıflamasına neden olan yüksek tansiyonu olan kişilerdir.

Doktorlar kadının aortunda seksin neden olduğu bir stresin meydana geldiğini belirtti. 3 gün hastanede kalan kadına ilaç tedavisi uygulandı. Uzmanları durumu, "Cinsel aktiviteye verilen fizyolojik tepki, fiziksel tepki ve duygusal tepki ile ilişkilidir." şeklinde açıkladı.



